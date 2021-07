Governo do Estado e municípios discutem implantação de Consórcios de Saúde

O Governo do Estado e os municípios potiguares vão trabalhar até o fim do ano para finalizar os processos e implantar os primeiros Consórcios Interfederativos de Saúde do Rio Grande do Norte. O assunto foi pauta da reunião realizada na manhã desta quarta-feira (07) entre a governadora Fátima Bezerra, prefeitos e a equipe técnica da Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap).

O planejamento é que os primeiros Consórcios sejam implementados no Seridó, no Vale do Açu, no Alto Oeste e no Mato Grande, somando esforços entre o Governo e os municípios para ampliar o acesso à saúde para a população dessas regiões.

A governadora Fátima Bezerra ressaltou a importância da união entre todos para fazer a ação sair do papel. “Consórcio significa parceria, sinergia, significa darmos as mãos com o objetivo de cumprir nosso papel, que é garantir a melhor assistência à saúde para a população.” Afirmou.

Os consórcios implementarão, em especial, serviços de urgência e emergência hospitalar, unidades de pronto atendimento, centros de especialidades odontológicas e atendimento de urgência cardiológica e ortopédica, entre outros serviços relacionados à saúde.

“Temos uma experiência com consórcios pelo país. O que nos inspirou foi a experiência do Ceará, desde 2007 quando instituiu as policlínicas e se consolidou como uma experiência exitosa. A proposta aprimora e amplia a oferta de atenção à saúde para a população, fortalecendo a regionalização, com serviços para toda a população”, disse o secretário de saúde do estado Cipriano Maia.

O prefeito de Assu, Gustavo Soares também comentou a iniciativa: “Quando se tem a união de todos os políticos, se tem solução. Sou médico e funcionário público, estou como prefeito e sei bem de perto como a saúde se transformou. Hoje a cidade do Assu tem estrutura física para fazer cirurgias, as pessoas não precisam mais deslocar para serem atendidos. Que possamos nos unir como foi na pandemia e continuar a parceria com os consórcios”.

Vantagens do Consórcio

As vantagens dos Consórcios foram apontadas como: permitir otimizar o uso de recursos, reduzindo gastos, porque se compartilham os custos. Marianna Almeida, prefeita de Pau dos Ferros, elogiou a equipe muito empenhada e eficiente da Sesap. “Está claro para todos os municípios que a forma de se caminhar é através da União e da parceria com os diversos entes. A região ser a mais distante da capital, a gente sabe o sofre com a saúde e os consórcios chegam para ampliar a oferta para a população”.

A reunião contou com a participação presencial ou online dos prefeitos Fernando Antônio Bezerra (Acari e Associação dos Municípios da Microrregião do Seridó Oriental), Ivanildo Araujo de Albuquerque Filho (Timbaúba dos Batistas e Associação dos Municípios do Seridó), Odon Júnior (Currais Novos) e Gilson Dantas (Carnaúba dos Dantas).