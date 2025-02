Governo do Estado do Rio Grande do Norte reafirma seu compromisso com a garantia do piso salarial do magistério

O Governo do Estado do Rio Grande do Norte reafirma seu compromisso com a garantia do piso salarial do magistério e a valorização e preservação da carreira, como tem sido feito ao longo de toda a nossa gestão.

Em decorrência de uma ação do Ministério Público, o governo tem tratado com toda prioridade e transparência através do diálogo constante com o MP e o Sindicato dos Professores, num esforço contínuo de manter a aplicabilidade do piso como vem sendo feito desde o início do mandato assegurando os princípios da integralidade e da paridade salarial. Nesse contexto, já foram realizadas diversas reuniões e apresentadas propostas ao Sindicato da categoria com o objetivo de assegurar um reajuste de 6,27%, o que, ao final de 2025, resultará em um ganho acumulado de 98,25% para a categoria, considerando o período de 2019 a 2025. Este reajuste com base na Lei 11.738, a qual instituiu o piso salarial nacional, representa uma conquista histórica para a categoria e o compromisso do governo com a valorização dos educadores.

Além do piso, o governo tem promovido progressões e promoções na carreira dos profissionais da educação, demonstrando, mais uma vez, seu compromisso com o fortalecimento da carreira docente. Importante também ressaltar que, sob esta gestão, o Rio Grande do Norte foi o estado que mais investiu em construções, reformas e manutenções das escolas, buscando proporcionar um ambiente de ensino mais adequado para alunos e professores.

O Governo do Estado reafirma seu compromisso em manter o piso salarial do Magistério, preservando a carreira, assegurando a valorização continua dos professores e buscando soluções responsáveis e sustentáveis para atender às demandas da categoria, sempre respeitando o equilíbrio financeiro e os dispositivos legais vigentes.