Governo do Estado compra 41 toneladas de peixes produzidos no RN

Nesta segunda-feira, 28, o Governo do Rio Grande do Norte anunciou a compra de 41 toneladas de peixe de duas associações de pescadores do estado. O investimento é de cerca de R$ 294 mil e beneficiará pelo menos 25 mil trabalhadores. Através do Programa RN Chega Junto, o pescado será repassado as famílias potiguares compondo parte das cestas básicas distribuídas durante a pandemia.

A compra realizada pelo governo beneficiou diretamente a Colônia de Pescadores de Porto do Mangue e a Associação de Aquicultores de Apodi. O gênero alimentício começa a ser distribuído a partir da segunda quinzena de janeiro para as cidades com menor Índice de Desenvolvimento Humano (IDH). As escolas do estado também serão beneficiadas. Peixes como tilápia, sardinha, agulha e bagre estão entre os adquiridos.

‘’O pescado já está adquirido. Eles (os produtores) vão entregar 50% (agora), depois mais 50%. Essa entrega será realizada na segunda quinzena de janeiro, porque o pescador da água salgada tem o período de defeso, estão estamos avaliando e projetando essa data. Os pescadores entram na agenda de compras públicas’’ explicou Iris Maria de Oliveira, secretária de Habitação e Assistência Social do Rio Grande do Norte.

Trabalhadores artesanais comemoraram a parceria firmada pelo estado. Francisco Santos, presidente da Federação de Pescadores do Rio Grande do Norte, avalia que a venda é uma renda garantida aos pescadores do Estado.