Governo do Estado amplia rede de proteção à pessoa idosa

O Governo do Rio Grande do Norte amplia a rede de proteção de apoio à pessoa idosa no estado com investimentos que ultrapassam R$ 1 milhão em ações continuadas que oferecem dignidade e humanismo ao segmento.

Na tarde desta terça-feira (22), no Instituto Juvino Barreto, a governadora Fátima Bezerra assinou o Termo de Colaboração do Edital nº 1 do Fundo Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa (Funepi), por meio da Secretaria de Estado do Trabalho, da Habitação e da Assistência Social (SETHAS).

A solenidade oficializou a parceria com cinco organizações da sociedade civil (OSCs) selecionadas por meio do edital, com recursos no valor global de R$ 163 mil, destinados à execução de projetos voltados à promoção dos direitos da pessoa idosa.