Governo do Estado abre abre consulta pública para fornecedores e equipamentos para o Hospital da Mulher

A Secretaria de Saúde Pública do RN (Sesap) realizou nesta terça-feira (01), um encontro com potenciais fornecedores de equipamentos médico-hospitalares, nacionais e estrangeiros, que estejam aptos a licitar com a Administração pública visando a participação da Licitação Pública Internacional (ICB) para aquisição de equipamentos para o Hospital da Mulher Parteira Maria Correia, em construção em Mossoró.

Segundo o secretário de Gestão de Projetos e Metas e coordenador do Governo Cidadão, Fernando Mineiro, os recursos para a aquisição destes aparelhamentos são na ordem de R$ 27 milhões e estão garantidos via empréstimo junto ao Banco Mundial e já estão depositados em conta, só esperando o certame.

Atualmente, os processos licitatórios para aquisição de bens destinados ao Hospital da Mulher estão em fase de pesquisa mercadológica, uma etapa pré-licitação. As aquisições ocorrerão ao longo de 2021 e serão viabilizadas com recursos do Acordo de Empréstimo do Governo do RN junto ao Banco Mundial.

Hospital da Mulher

A obra tem conclusão prevista para junho de 2022 e serão investidos R$ 104 milhões, que contemplam a construção do hospital e a aquisição dos equipamentos.

Após a consulta pública, e na medida em que os processos de licitação forem abertos, estes serão divulgados no site do Governo, no Diário Oficial do Estado e nas mídias especializadas, pontuando os itens a serem licitados e seus descritivos.

Link para participação da Consulta Pública – http://bit.ly/consultapublicaHM

Equipamentos a serem licitados em http://bit.ly/descritivosdeequipamentosHM