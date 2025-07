Governo divulga resultado final de concurso da Sesap para nível médio e técnico

O Governo do Rio Grande do Norte, por meio das Secretarias de Estado da Administração (Sead) e da Saúde Pública (Sesap), divulgou nesta sexta-feira (25), em edição extraordinária do Diário Oficial do Estado (DOE), o resultado final do concurso público da Sesap referente ao Edital nº 01/2025. Destinado a candidatos de nível médio e técnico, o certame teve as provas objetivas aplicadas no dia 25 de maio.

Ao todo, 28.762 candidatos se inscreveram para concorrer a 259 vagas imediatas, além de formação de cadastro de reserva, distribuídas entre 13 cargos distintos. Os profissionais selecionados irão atuar como servidores efetivos na rede estadual de saúde, contribuindo para o fortalecimento e ampliação do atendimento público à população potiguar.

A iniciativa reafirma o compromisso do Governo do Estado com a valorização do serviço público e com a qualificação da assistência à saúde. A homologação do resultado final está prevista para ser publicada nas próximas edições do DOE.

O concurso da Sesap também contempla o Edital nº 02/2025, voltado para candidatos de nível superior. Com 306 vagas e formação de cadastro de reserva em 90 especialidades, essa etapa segue em andamento, com divulgação do resultado final prevista para o mês de outubro.

A conclusão do Edital nº 01/2025 representa um importante passo no processo de recomposição do quadro funcional da saúde estadual, garantindo mais profissionais efetivos para atender às demandas do Sistema Único de Saúde (SUS) no RN.

Confira o resultado