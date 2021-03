Governo distribuirá nova remessa da Coronavac aos municípios nesta sexta (12) e orienta procedimentos de aplicação

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap), distribuirá, a partir desta sexta-feira (12), 21.270 doses da vacina Coronavac aos municípios para o atendimento parcial do grupo de pessoas de 75 a 79 anos, com a primeira dose. Além disso, também será enviada a segunda dose, referente à quarta remessa, do público de 80 anos a 84 anos, o que corresponde a 9.220 doses.

A Sesap sugere que seja seguido o seguinte cronograma, de acordo com o nível de prioridade de vacinação:

– Pessoas com 80 a 84 anos – de 08/03 a 16/03

– Pessoas com 75 a 79 anos – a partir de 15/03

A Secretaria orienta ainda que os municípios busquem estratégias de ampliação do acesso (oferecendo a vacinação em Unidades Básicas de Saúde perto das casas/domicílios dos idosos, por exemplo) para esses públicos elencados, e só seguir para a próxima faixa etária (no cronograma) quando concluída a vacinação de todos os idosos do território da faixa etária em questão.

Caso seja identificado que algum idoso das “primeiras faixas” elencadas ainda não teve acesso à vacinação, este deve ser priorizado em detrimento daquela faixa etária que esteja sendo vacinada naquele momento, levando em consideração sempre o risco e a vulnerabilidade das faixas etárias mais idosas e dos acamados.

Até o momento já foram vacinados no Rio Grande do Norte: os idosos institucionalizados; trabalhadores da saúde (atendido parcialmente); populações indígenas (atendido parcialmente); pessoas com 75 anos ou mais acamados; pessoas com 90 anos ou mais; pessoas com 85 a 89 anos; e pessoas com 80 a 84 anos. De acordo com a plataforma RN mais Vacina, já foram vacinadas com a primeira dose 127.353 pessoas e, com a segunda dose, 44.006 pessoas em todo o estado.

TRABALHADORES DA SAÚDE

A Sesap também recomenda aos municípios que façam um levantamento do quantitativo de trabalhadores da linha de frente que ainda precisam se vacinar e, após consolidar as informações, encaminhar a lista, por meio de ofício à Sesap, que em seguida fará a validação e posterior envio das doses de acordo com o estoque da reserva técnica.

