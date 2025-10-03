Governo decreta situação de seca em 147 municípios do RN e anuncia medidas emergenciais

Por BNews Natal

Por causa da forte redução das chuvas neste ano, o Governo do Rio Grande do Norte decretou situação de seca em 147 municípios do estado. O número representa 88% do total. O Decreto nº 34.946, assinado pela governadora Fátima Bezerra, foi publicado da edição desta quinta-feira (2) do Diário Oficial do Estado (DOE/RN).

Relatórios da Agência Nacional de Águas (ANA), da Caern, da SAPE e da Emparn mostram que a estação chuvosa de 2025 registrou um déficit de 16,1% em relação ao esperado. Além disso, também foi registrado um impacto mais severo nas mesorregiões Central (-24,5%) e Agreste (-20,4%).

Entre os municípios atingidos, 71 foram classificados com “seca grave”, incluindo Caicó, Currais Novos, Caraúbas, Parelhas e Pau dos Ferros. Já 36 receberam a calissificação de “seca moderada” e 40 em “seca leve”. No Alto Oeste, 28 cidades sofrem com as consequências mais intensas.

De acordo com a Caern, dez cidades já vivem situação de colapso ou pré-colapso no abastecimento, afetando diretamente 108 mil pessoas. Serra do Mel é o caso mais crítico, sem fornecimento regular há cerca de quatro anos.

Impacto na agricultura

A escassez hídrica também vem afetando fortemente a agricultura familiar no RN. A produção de milho, feijão e sorgo sofreu uma queda expressiva, enquanto o cultivo de algodão agroecológico registrou uma redução de 90% na área plantada.