Governo convoca 147 profissionais para ampliar serviços do Hospital da Mulher

O Governo do Estado convocou neste sábado (2) mais 147 profissionais de saúde. O chamado para contratação temporária é destinado à ampliação dos serviços do Hospital da Mulher Parteira Maria Correia, em Mossoró.

A convocação, publicada no Diário Oficial do Estado, envolve profissionais de nível superior – enfermeiros (33), fisioterapeutas (9), fonoaudiólogos (4), nutricionistas (5), psicólogos (4), terapeutas ocupacionais (3) – e de nível técnico/médio – técnicos em Enfermagem (77), em dietética e nutrição (7) e em farmácia (4).

Os convocados deverão assinar o contrato no prazo de dez dias corridos e já assumirem seus postos de trabalho. O grupo será destinado a trabalhar na implantação de oito dos dez novos serviços, como centro de parto e leitos de UTI, entre outros, que estão planejados para serem abertos no Hospital da Mulher ainda neste mês de agosto e para cumprir os prazos do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) que trata dos serviços da unidade.

A medida é mais um passo dentro do planejamento da Sesap para o funcionamento pleno do hospital, que atende as demandas das regiões Oeste, Alto Oeste e Vale do Açu com diversos ambulatórios, leitos de UTI adulto e centro cirúrgico com foco na pediatria e na ginecologia.