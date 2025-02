Governo convida municípios para parcerias nas áreas de gestão pública

O trabalho incansável dos guarda-vidas do Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Norte (CBMRN) foi fundamental para garantir a segurança dos banhistas ao longo de janeiro de 2025. Durante o período, foram realizadas 24.600 orientações e 9.500 advertências a frequentadores das praias, além de 103 resgates em situações de risco. Os números refletem um aumento significativo em relação a janeiro do ano anterior, quando foram registrados 71 salvamentos.

As praias com maior incidência de resgates foram Pipa (24), Miami (24), Praia do Meio (12), Búzios (11) e Ponta Negra (8). Apesar dos esforços das equipes, infelizmente, quatro óbitos foram registrados.