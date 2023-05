Governo conclui salário de abril e paga reajuste de professores

O Governo do Estado conclui, neste sábado (28), o pagamento salarial de abril para ativos, inativos e pensionistas. Mais da metade do funcionalismo estadual já recebeu o salário integral na primeira quinzena do mês.

Amanheceu na conta dos servidores os 70% restantes para quem recebe acima de R$ 4 mil e o salário integral dos trabalhadores lotados em pastas com recursos próprios, totalizando mais de R$ 231 milhões de um total de R$ 586 milhões.

Também junto à segunda e última parcela salarial de abril, foi depositado o reajuste para o piso dos professores ativos. Na próxima terça-feira (2) estará na conta, ao longo do dia, o reajuste para o piso dos professores aposentados.

Assecom-RN