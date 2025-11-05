Governo conclui mais uma etapa das obras do Hospital Regional Tarcísio Maia

As obras de reforma e ampliação do Hospital Regional Tarcísio de Vasconcelos Maia, em Mossoró, seguem avançando. O serviço da Central de Abastecimento Farmacêutico foi concluído nesta quarta-feira (5). Esta é a segunda área já entregue no hospital, somando-se ao novo necrotério.

A obra no Tarcísio é a primeira de grande porte desde a abertura da unidade nos anos 1980 ne uma das principais do pacote de investimentos do Governo do Estado na rede de saúde pública do Rio Grande do Norte, que já teve serviços concluídos em Macaíba, São José de Mipibu e na própria Mossoró.

A direção do Hospital Tarcísio Maia fez a vistoria do serviço e atestou o trabalho realizado pela empresa WSC, que assumiu a obra no Tarcísio Maia em março deste ano após a desistência da empresa anterior.

O investimento total na reforma e ampliação do principal hospital público do Oeste potiguar é de aproximadamente R$ 10 milhões, contando com emendas do senador Styvenson Valentim. E inclui ainda serviços em áreas como a pediatria e a nutrição, que estão em fase de conclusão, e nas alas masculina e feminina do pronto-socorro, que devem começar tão logo as outras obras sejam concluídas.