Governo conclui licitação de R$ 200 milhões para construção do Hospital Metropolitano no RN

O governo do Rio Grande do Norte concluiu o processo de licitação para construção do Hospital Metropolitano em Parnamirim, na Grande Natal.

A proposta vencedora tem o valor de R$ 200,7 milhões e foi feita pela Construtora Ramalho Moreira LTDA. O termo de homologação foi publicado no Diário Oficial do Estado nesta quinta-feira (12).

O governo ainda deverá assinar o contrato e emitir a ordem de serviço para que a construção seja iniciada. Até a última atualização desta reportagem, o governo não informou o prazo para início e conclusão da obra.

O hospital deverá ser construído na avenida Rio Jordão no bairro Emaús. O projeto prevê uma infraestrutura de 30 mil metros quadrados.

Quando concluído, o hospital deverá contar com 350 leitos, sendo 40 de UTI. A unidade de saúde terá três centros cirúrgicos com um total de 14 salas, além de serviço de hemodinâmica, estrutura de centro de imagem com tomografia, ressonância e outros exames.

O serviço terá foco na traumato-ortopedia e na neurocirurgia, que são áreas concentradas hoje no Hospital Walfredo Gurgel. Um dos objetivos é desafogar o serviço oferecido no hospital de Natal.

A capacidade planejada pela Secretaria de Saúde do Rio Grande do Norte é de que o hospital receba a demanda de uma região com mais de 2 milhões de habitantes.

A obra foi incluída pelo governo do estado como uma das prioridades do Rio Grande do Norte no PAC 3 – o Programa de Aceleração do Crescimento.