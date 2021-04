Governo começa distribuição das cestas básicas do programa RN Chega Junto no Combate à Fome

Nesta segunda-feira, 19, foram entregues 986 cestas básicas para 13 entidades representativas de grupos LGBTQI+ com sede em Natal e na Região Metropolitana atendidas pelo programa RN Chega Junto no Combate à Fome. A iniciativa parte do Governo do Rio Grande do Norte em parceria com a Associação dos Supermercados do RN (ASSURN) e toda a sociedade civil, para arrecadar alimentos destinados a população em situação de vulnerabilidade social.

O Estado doou 35 mil cestas básicas para as famílias mais afetadas pelo agravamento da crise provocada pela pandemia do novo coronavírus. A ASSURN também doou duas mil cestas através das redes de supermercados Supershow, Nordestão, Supercoop, Rede Mais, Favorito e Bom Dia. Até o próximo sábado (24), cerca de 5 mil unidades serão encaminhadas através da Secretaria de Estado do Trabalho, da Habitação e da Assistência Social (SETHAS).

As entidades assistidas são: Articulação Aids no RN, Rede Afro LGBTIQ+, Grupo Habeas Corpus Potiguar, Liga Norteriograndense de Apoio e Combate à Aids, Associação Potiguar de Gays, Travestis e Lésbicas (ASPOGLAT), Sidadania, Associação Potiguar Pela Livre Orientação Sexual, Associação de Travestis e Transexuais Reencontrando, Grupo Afirmação Homossexual Potiguar, Associação Vidas Positivas (AVIP), Associação LGBT de Extremoz (ALEX), Grupo Oxente de Libertação Homossexual, Associação Nacional de Cidadãs Positihivas – MNCP Brasil.

As solicitações para recebimento das cestas foram demandadas e serão entregues por organizações não-governamentais ou secretarias municipais de assistência social, as quais vão fazer a distribuição às famílias de acordo com o cadastro enviado à SETHAS.