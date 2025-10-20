Governo autoriza concurso para a Secretaria de Administração Penitenciária com 300 vagas

A governadora Fátima Bezerra assinou, nesta segunda-feira (20), a autorização para a realização de um concurso público da Secretaria de Estado da Administração Penitenciária (Seap). O concurso oferecerá 300 vagas, sendo 200 para policiais penais, 60 para especialistas em assistência penitenciária e 40 para cargos administrativos.

Para a governadora Fátima Bezerra, o concurso é uma medida estratégica para aprimorar a segurança pública. “Investir na valorização dos profissionais da Seap é investir na segurança de todos os potiguares. Com esses novos cargos, fortalecemos o sistema penitenciário e garantimos melhores condições de trabalho e atendimento dentro das unidades”, destacou.