Governo articula viabilização de R$ 13 bilhões no projeto Alto dos Ventos no litoral norte do RN

O Governo do RN continua atuando para ampliar a geração de energias limpas no Estado. Nesta segunda-feira (10), a governadora Fátima Bezerra recebeu em audiência dirigentes do grupo Acciona-Nordex, que trabalha para implantar o projeto Alto dos Ventos em área localizada nos municípios de Macau, Pendências e Guamaré. O projeto prevê a criação de um complexo industrial dedicado à produção de hidrogênio verde e seus derivados, incorporando ainda dois parques de energia renovável – um eólico e outro solar – dedicados ao complexo.

O Projeto Alto dos Ventos contempla investimentos da ordem de R$ 13 bilhões. Durante sua agenda na Espanha, em outubro de 2023, na cidade de Puertollano, a governadora visitou as instalações da Acciona-Nordex Green Hydrogen, onde a empresa demonstrou sua tecnologia e compartilhou sua visão estratégica para o desenvolvimento do Estado.

A Acciona-Nordex define o Projeto Alto dos Ventos como um marco histórico para o desenvolvimento sustentável do Rio Grande do Norte, consolidando o Estado como protagonista na produção de energia limpa no cenário nacional e com potencial repercussão internacional.

A governadora Fátima Bezerra ressaltou que “a questão da descarbonização do planeta é urgente, e as energias limpas têm papel fundamental”. Ela destacou ainda que “o Porto Indústria Verde a ser instalado no RN é um projeto para o Brasil, não apenas para o RN e para a região Nordeste”. A governadora também enfatizou a necessidade de que os investimentos tenham forte compromisso com a sustentabilidade e a responsabilidade social. “O crescimento econômico deve vir com justiça e inclusão social. E o projeto Alto dos Ventos chega com novos parceiros interessados, que já atuam no mercado. De nossa parte, estamos envidando todos os esforços, inclusive com o trâmite de licenças ambientais no Idema”, afirmou.

O presidente da Acciona-Nordex, Pablo Pulpeiro, confirmou a instalação do projeto no RN e o interesse também no Porto Indústria Verde. “Estamos trabalhando com o Governo do Estado e acreditamos que, de mãos dadas, vamos consolidar o projeto”. Fernanda Delgado, diretora executiva da ABIHV – Associação Brasileira da Indústria de Hidrogênio Verde, reforçou o compromisso da entidade com o Governo do RN e com a produção de hidrogênio verde, destacando que o Estado e o Brasil têm a oportunidade de se posicionar na vanguarda da produção sustentável, contribuindo significativamente para a descarbonização do planeta.

Na reunião, a governadora esteve acompanhada do secretário adjunto do GAC, Ivanilson Maia, do secretário adjunto da Sedec, Hugo Fonseca, do diretor-geral do Idema, Werner Farkat, do diretor técnico do Idema, Thales Dantas, do procurador da PGE, José Marcelo, da secretária de Receita da Sefaz, Jane Araújo, e do deputado estadual Francisco Medeiros.

Também participaram da reunião, Daniel Berridi, vice-presidente da Acciona-Nordex,e os diretores da empresa Moeve (antiga Cepsa), que se associou à Acciona-Nordex, entre eles, Joaquim Jadraque, vice-presidente, Pablo Jacques Ronse, diretor de desenvolvimento e Rafael Alarcon, diretor de desenvolvimento de negócios.

Pela Acciona-Nordex, participaram ainda Pedro Luís Joaquim Dias, Relações Institucionais e Governamentais para o Brasil, e Eduardo Vieira, presidente da SR Energia.

Durante o encontro, Pedro Luís Joaquim Dias apresentou o Projeto Alto dos Ventos, destacando que ele representa um marco histórico para o cenário nacional da transição energética, com enorme potencial de transformação social, econômica e de inovação tecnológica. Ele ressaltou ainda que o empreendimento beneficiará diretamente as cidades envolvidas e os municípios do entorno, que provavelmente serão impactados positivamente pela formação da cadeia produtiva do setor de hidrogênio verde.