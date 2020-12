Governo apresenta Plano Estadual de Vacinação contra a Covid-19

O Governo do RN apresentou nesta sexta-feira (18) o Plano Estadual de Operacionalização para a Vacinação contra Covid-19. A governadora Fátima Bezerra explicou que agora falta apenas o Ministério da Saúde comprar as vacinas e enviar aos estados.

As normas do Ministério determinam que o Governo Federal faça a aquisição dos imunizantes que tenham o aval da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) e os envia aos estados. Cada estado, por sua vez, fica responsável pela central de distribuição aos municípios, que através da rede municipal faz a aplicação da vacina.

“Após intensas gestões do Fórum dos Governadores, o Governo Federal assumiu a coordenação plena do Plano Nacional de Vacinação. A partir do plano nacional, finalizamos o estadual. Já tínhamos tomado as medidas locais para instalação da rede de frio, aquisição de insumos como seringas e agulhas e capacitação para os vacinadores”, afirmou a governadora.

A imunização inicialmente será dividida em três fases. O objetivo principal é contribuir para a redução de morbidade e mortalidade pela Covid-19, por isso a necessidade de se estabelecer grupos prioritários.

Na primeira fase serão trabalhadores de saúde, indígenas, pessoas com 75 anos ou mais. A segunda fase contemplará pessoas de 60 a 74 anos e a terceira pessoas com comorbidades. A meta de vacinação nas três fases é imunizar 730.381 pessoas.

Apesar da meta para vacinação não ter sido definida ainda pelo Plano Nacional de Imunização, acredita-se, com base em campanhas anteriores, que seja de pelo menos 95%.

A secretária adjunta de Saúde do estado, Maura Sobreira, ressaltou que o Plano Estadual apoia os municípios na estratégia de aplicação. “Temos um sistema logístico preparado. A vacinação envolve os governos federal, estadual e os municípios. Por nossa parte estamos prontos para atuar”, declarou.

Maura informou ainda que os hospitais Giselda Trigueiro, em Natal, Rafael Fernandes, em Mossoró, e Hospital o Hospital Regional de Caicó são referências para pacientes que apresentarem alguma reação à vacina. A subcoordenadora de Vigilância Epidemiológica da Sesap, Alessandra Luchesi considera a vacina imprescindível para o controle da pandemia.

De acordo com o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19, o Brasil negociou a aquisição de 300 milhões de doses de vacinas Covid-19 por meio dos acordos como o da Fiocruz/AstraZeneca (100,4 milhões de doses, até julho/2020 + 30 milhões de doses/mês no segundo semestre); Covax Facility (42,5 milhões de doses); Pfizer – 70 milhões de doses (em negociação).

Independentemente do Governo Federal, o estado do Rio Grande do Norte manteve contatos para aquisição da vacina produzida pelo Instituto Butantan, em São Paulo, em convênio com a farmacêutica chinesa Sinovac, a CoronaVac.

“O RN já tem pronto o seu plano. A vacina chegando, vamos iniciar imediatamente a aplicação. Estamos prontos”, afirmou Fátima Bezerra, que ressaltou a inclusão dos professores e profissionais da educação entre os grupos prioritários.

REGIONAIS

O Programa Estadual de Imunizações atua com suas ações de vacinação nas oito Regiões de Saúde do Estado, contando com uma Central Estadual de Rede de Frio localizada no município de Natal, e com Gerências de Imunização nas seis Regionais de Saúde localizadas nos municípios de João Câmara, São José do Mipibu, Mossoró, Pau dos Ferros, Santa Cruz e Caicó.