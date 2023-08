Governo anuncia retomada de obras na Estrada do Melão

A Governadora Fátima Bezerra (PT) anunciou, nesta quarta-feira (23), durante a abertura da Expofruit 2023, a retomada da obra nos quilômetros iniciais da Estrada do Melão. Segundo a governadora, o ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, Waldez Goés, atendeu ao pedido do Estado para iniciar o trabalho. Ela não especificou, no entanto, valores destinados ao RN para retomada ou demais detalhes sobre a obra. As informações são da Tribuna do Norte.

Também foi anunciado que o Governo do Estado enviou um ofício ao ministro para reivindicar a implantação pavimentação do trecho de 25km remanescentes.

ESTRADA DO MELÃO

A Estrada do Melão tem 31 quilômetros e está subdividida em três trechos. Em 2022 foi firmado acordo de cooperação com a Codevasf – Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba para asfaltar a rodovia. Portanto, ficou acordado que o primeiro trecho, com extensão de nove quilômetros, seria asfaltado pela Codevasf; o segundo, de seis quilômetros, pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Rio Grande do Norte (DER/RN).