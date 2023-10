Governo anuncia recursos ao Edital Estadual do Audiovisual Potiguar

O Governo do Estado, por meio da Secretária Extraordinária da Cultura e da Fundação José Augusto (FJA), lançam na próxima semana a Consulta Pública para o Edital Estadual de Fomento ao Audiovisual Potiguar que irá selecionar 14 iniciativas artístico-culturais, totalizando o valor e R$ 1 milhão para a Região Metropolitana de Natal e demais municípios do RN.

Os recursos financeiros são provenientes do Governo do Estado do Rio Grande do Norte ( R$ 500 mil,) cuja dotação orçamentária foi publicada no Diário Oficial do Estado deste sábado(7) e da emenda parlamentar da Deputada Federal Natália Bonavides, (R$ 500 mil).

A intenção é contemplar quatro produções de Curtas-metragens (iniciantes) com valor unitário de R$ 55 mil; quatro produções de curtas metragens no valor individual de R$ 85 mil; duas produções de pilotos de série no valor individual de R$ 80 mil e quatro projetos de desenvolvimento de roteiro de longas metragens e séries no valor de R$ 70 mil cada.

“Este edital estadual é muito importante para a nossa política pública, pois foi iniciado no ano passado. Com todos os desafios financeiros enfrentados pelo Estado, agora conseguimos construí-lo a através do diálogo e da parceria feita entre o poder público e a sociedade civil”, celebra a secretária Extraordinária da Cultura, Mary Land Brito.

A consulta informará que pessoas físicas ou pessoas jurídicas poderão inscrever apenas um projeto e que estarão destinadas cotas para pessoas negras (pretas e pardas), pessoas indígenas, povos e comunidades tradicionais (ciganos, quilombolas e povos de terreiro de matriz afro-ameríndia) e pessoas com deficiência.

Os editais da Lei Paulo Gustavo deverão ser publicados em breve.