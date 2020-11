Governo anuncia publicação do edital para concurso da Polícia Civil para esta quarta-feira (25)

A Governadora Fátima Bezerra anunciou para esta quarta-feira (25) a publicação no Diário Oficial do Estado (DOE) do edital do concurso para a Polícia Civil (PC) após 12 anos sem renovação dos quadros.

“Há 12 anos que não se faz um concurso pra Polícia Civil do nosso estado. Assim como pra Polícia Militar, há 15 anos que não se renovava os quadros da Polícia Militar também”, comentou a governadora.

Serão 301 vagas, distribuídas entre delegados (47), escrivães (24) e agentes (230), além de um cadastro reserva. Muito aguardado por concurseiros e também por membros da própria Polícia Civil, o concurso foi adiado algumas vezes por conta da pandemia.

Segundo levantamentos da Associação dos Delegados de Polícia Civil (Adepol), o RN conta atualmente com um efetivo de 1.325 servidores, quando o ideal seria 5.150, um déficit de 74% do considerado ideal.