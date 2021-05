Governo anuncia pagamento da segunda parcela do 13º de 2018 ainda para este mês

A governadora Fátima Bezerra, anunciou nesta sexta-feira (07) durante reunião virtual com o Fórum dos Servidores, o pagamento da segunda parcela do 13º salário de 2018 ainda neste mês de maio.

Segundo a governadora, receberão integralmente os servidores com proventos até RS 4.500,00 (valor líquido). Somada à primeira parcela paga em janeiro deste ano, o Governo quita 70% da terceira folha em atraso, herdada da gestão anterior.

Os demais servidores, com salários acima de RS 4.500,00 (valor líquido), receberão RS 2.000,00 de forma linear. Para o pagamento desta segunda parcela, o Governo investirá RS 108 milhões.

“Quero registrar todo o esforço que o Governo vem fazendo para manter os salários dentro do mês, desde que assumimos; e, mais, quitando os atrasados deixados pela gestão anterior. Nem calendário de pagamento os servidores tinham”, ressaltou a governadora.

A chefe do Executivo estadual ainda destacou que este pagamento ajudará na recuperação da economia do Rio Grande do Norte. “Estamos conseguindo fazer isso mesmo diante de uma pandemia. Somos um governo de palavra. Não esquecemos os compromissos assumidos”, afirmou.

Fátima Bezerra também anunciou que o Governo continua trabalhando para quitar a terceira folha até novembro deste ano. “Não estamos fazendo favor. Este pagamento é um direito do servidor”, enfatizou a governadora.

Fonte: Assecom/RN.