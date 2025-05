Governo anuncia leitos de UTI para o Hospital da Mulher e outros 20 para Natal

O Governo do Estado vai disponibilizar 30 novos leitos de UTI em Natal e Mossoró.

Os leitos serão abertos, sob coordenação da Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap), no Hospital da Mulher Parteira Maria Correia, em Mossoró, e no Hospital Giselda Trigueiro, na capital, além da contratação junto ao Hospital Rio Grande, sendo dez leitos em cada unidade hospitalar.

A expansão foi autorizada pela governadora Fátima Bezerra (PT) diante do crescimento exponencial da demanda por UTIs no estado, especialmente em virtude do aumento dos casos de doenças respiratórias, que hoje são a maior causa de internação em leitos da rede pública.

Lista de espera

De acordo com dados do Regula RN, no fim da manhã desta quarta-feira (14), 91 pacientes estavam na lista de espera por leito de UTI, com 53 vagas disponíveis. “Estamos enfrentando um momento crítico, então por isso foi decidido pela abertura desses leitos, já com a contratação autorizada pela governadoras para pronta disponibilização de dez UTIs na rede privada e os demais 20 leitos sendo abertos até meados da próxima semana”, explicou o secretário de Estado da Saúde Pública, Alexandre Motta.

As equipes da Sesap já estão atuando nas medidas necessárias para implantação emergencial dos novos leitos no Giselda Trigueiro e no Hospital da Mulher, que vão desde intervenções na rede elétrica, no caso da unidade em Natal, até a organização de equipamentos e contratação de pessoal. E além dos dez leitos já contratados no Rio Grande, a Sesap poderá ainda ampliar para mais dez unidades, chegando a 40 UTIs na expansão emergencial.

A UTI do Hospital da Mulher funcionará de forma permanente, sendo agregada aos serviços já existentes na unidade, ampliando a capacidade da atendimento do equipamento que foi inaugurado em dezembro de 2022.