Governo abre primeira licitação para aquisição de bens do Hospital da Mulher

O Governo do RN, por meio do Projeto Governo Cidadão e da Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap RN), promove no próximo dia 23 de julho, às 9h da manhã (horário de Brasília-DF), a primeira licitação para aquisição de bens para o Hospital da Mulher Parteira Maria Correia, em construção em Mossoró. O pregão eletrônico de Nº 144/2021 será destinado à aquisição de equipamentos médicos hospitalares de grande porte para a unidade.

A iniciativa é um desdobramento da Consulta Pública aberta a potenciais fornecedores realizada por videoconferência no início do mês de junho passado. A necessidade deste certame nesta etapa da implantação do hospital é necessária porque se tratam de aparelhagens de grande porte para setores de imagem, centro cirúrgico, UTI, centro de materiais e esterilização e necrotério, que precisam estar instaladas antes da finalização da obra.

“Antecipamos essa etapa de licitação em pelo menos dez dias, graças ao empenho das nossas equipes do Projeto Governo Cidadão e da Sesap, que têm trabalhado para dar celeridade não apenas nas obras do Hospital, mas também para garantir que os equipamentos necessários cheguem no tempo correto para dar condições de pronto funcionamento ao fim da obra”, disse o secretário de Gestão de Projetos e Metas, Fernando Mineiro, destacando que a construção foi retomada em abril passado, depois de serem solucionados problemas herdados da gestão anterior.

A modalidade da licitação a ser utilizada será a de Pregão Eletrônico, do tipo menor preço por lote, e se dará através do

site www.licitacoes-e.com.br sob ID no 881628. O Edital está disponível no www.governocidadao.rn.gov.br. O investimento se dará por meio do Governo Cidadão e Sesap, e de dotação orçamentária garantida pelo acordo de empréstimo junto ao Banco Mundial. A estimativa de acordo com as pesquisas mercadológicas é de que a aplicação seja de aproximadamente R$ 4,5 milhões.

Para mais esclarecimentos, as empresas interessadas em participar do certame podem buscar a Comissão Especial Mista de Aquisição e Licitação do Governo Cidadão, localizada na Secretaria de Estado do Planejamento e das Finanças do RN, no Centro Administrativo do Estado, ou contactá-la por meio do (84) 3232.1964 ou do e-mail: [email protected]

Hospital da Mulher

A obra é prioridade do Governo do RN e conta com o investimento de R$ 104 milhões, que contempla a construção do hospital e a aquisição dos equipamentos. Os recursos foram garantidos pelo empréstimo junto ao Banco Mundial, por meio do Governo Cidadão e Sape. A unidade, que está com mais de 25% da obra concluída, será entregue em junho de 2022.