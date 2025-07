Governistas avaliam que Hugo ficará “isolado” se pautar anistia

Na avaliação de líderes governistas, caso o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), paute o projeto para anistiar envolvidos nos atos criminosos de 8 de janeiro de 2023, o chefe da casa legislativa poderá ficar isolado com o Executivo e o STF (Supremo Tribunal Federal).

Na última semana, o líder do PL, deputado federal Sóstenes Cavalcante (RJ), afirmou que esperava que a proposta entrasse na pauta do plenário da Câmara antes do recesso parlamentar, previsto para iniciar em 18 de julho.

De acordo com Sóstenes, os deputados oposicionistas têm um encontro marcado com Hugo na noite desta segunda-feira (7). Segundo relatos feitos à CNN, o encontro deve servir para que deputados discutam um texto alternativo para a anistia.

IOF

Para integrantes do PT ouvidos pela CNN, Hugo recebeu “uma mão” do STF na decisão sobre o IOF (Imposto sobre Operações Financeiras), e pautar um tema sensível, como a anistia, sem discussões e acordos prévios, pode afastá-lo de vez dos outros dois Poderes.

A decisão do ministro Alexandre de Moraes cancelou os atos do Congresso Nacional e do governo, o que na prática impede o aumento do IOF proposto pelo Executivo. O magistrado também chamou uma audiência de conciliação para o tema para o dia 15 de julho.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve chamar Hugo para uma conversa sobre o IOF, mas um avanço nas discussões da anistia com a oposição pode aumentar o mau humor do governo com o presidente da Câmara.

CNN Brasil