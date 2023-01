Governadores definem prioridades para investimentos no Nordeste

Reunidos em João Pessoa, capital da Paraíba, nesta sexta-feira (20), os nove governadores do Nordeste definiram as principais prioridades dos estados da região que serão apresentadas ao presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva na próxima semana. A decisão foi tomada em reunião do Consórcio Nordeste que consignou como as principais reivindicações na “Carta de João Pessoa”, a conclusão da transposição de águas do São Francisco, obras de infraestrutura rodoviária e ferroviária e medidas para garantir segurança alimentar da população.

Outros pontos acordados são a integração dos sistemas de segurança pública e atenção ao bioma Caatinga, que hoje é considerado pela ciência como de alto potencial farmoquímico.

A governadora Fátima Bezerra disse que as prioridades do RN estão relacionadas a investimentos em segurança hídrica; melhorias em toda a malha rodoviária, com duplicação para BR-304 (Natal-Mossoró, divisa com o Ceará), turismo e construção de um novo hospital de urgência. Fátima enfatizou que “os governadores estão unidos, sob a liderança do presidente Lula, pela reconstrução do País, aprovação da reforma tributária e reestruturação da economia com avanços no pacto federativo”.

Presidente do Consórcio Nordeste, o governador da Paraíba João Azevêdo disse que as prioridades regionais – e de cada Estado – serão para a reunião do próximo dia 27 com o presidente Lula da Silva. “Isto fortalece as relações republicanas e constrói, de forma conjunta, ações positivas para o desenvolvimento regional”.

O Rio Grande do Norte está finalizando as propostas específicas a ser entregues ao Governo Federal, que incluem investimentos em energias renováveis em terra e no mar, construção do porto-indústria verde para dar suporte à produção do hidrogênio verde, recuperação de estradas, fortalecimento e interiorização do turismo, melhoria na educação e ampliação dos serviços de saúde.

Elisa Elsie – Assecom/RN