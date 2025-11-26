Governadora visita unidade de liquefação e compressão de gás em Assú

A governadora Fátima Bezerra participou, na manhã desta quarta-feira (26), de um decisivo passo para a interiorização do fornecimento de gás natural no Rio Grande do Norte. Trata-se da apresentação do projeto para implantação de uma unidade de acondicionamento de Gás Natural no município de Assú, localizado no Oeste potiguar. O projeto foi apresentado pela empresa GNLink Distribuidora, e o empreendimento será o primeiro localizado no Rio Grande do Norte e o segundo no Nordeste.

“Essa unidade de processamento de gás não é só para atender o Rio Grande do Norte, mas todo o Nordeste. É um centro de distribuição regional”, explicou a governadora, destacando que o empreendimento, além de trazer desenvolvimento, emprego e renda para a região, também “se conecta com a agenda mais imperativa e urgente do mundo atualmente, que é a agenda da descarbonização”, citando a COP30, sediada recentemente no Brasil. “Então, estamos fazendo aqui o nosso dever de casa”, destacou.

A primeira unidade de Liquefação e Compressão de Gás Natural da GNLink, localizada em Assú, no Rio Grande do Norte, está construída e iniciará operação em breve.