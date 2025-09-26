Governadora se reúne com setor produtivo e prevê futuro promissor

Em reunião com empresários do Oeste, depois de assinar nesta quinta-feira (25), a ordem de serviço para construção de uma unidade do Instituto Estadual de Educação Profissional, Tecnologia e Inovação do RN em Mossoró, e de inaugurar o IERN de Areia Branca, a governadora Fátima Bezerra fez um relato das medidas estruturantes que estão em curso no Rio Grande do Norte, e que projetam um futuro promissor para o Estado.

Fátima citou a restauração das entradas, a chegada da água da transposição, os investimentos na área da segurança hídrica, a matriz energética formada quase que totalmente por fontes renováveis, as melhorias no aeroporto de Mossoró, as obras do Porto de Natal, a ampliação do ensino técnico na rede pública e a exploração de petróleo no mar, na faixa equatorial.

Confira a matéria completa no link: https://bit.ly/3WfzmWh