Governadora sanciona reajuste de 6,27% para professores e especialistas de educação

A governadora Fátima Bezerra sancionou nesta terça-feira (15) a Lei Complementar 782/2025, que reajusta os vencimentos básicos dos cargos públicos de provimento efetivo de professor e de especialista de educação, pertencentes ao Quadro Funcional do Magistério Público do Estado do Rio Grande do Norte.

O porcentual de 6,27% contemplando ativos, aposentados e pensionistas, a forma de pagamento e as tabelas de vencimento por categorias, níveis e classes, conforme negociado com representantes do movimento sindical, serão publicados na edição desta quarta-feira (16) no Diário Oficial do Estado.

“Acabo de sancionar a lei que garante o reajuste de 6,27% para o magistério, preservando a carreira e assegurando o mesmo direito aos aposentados e pensionistas. Com esse percentual, o reajuste acumulado durante o nosso governo já soma 98% para os profissionais da educação”, disse a governadora, destacando a valorização do magistério como instrumento “importante e necessária para avançar na melhoria da qualidade do ensino.”

Enviada no início do mês para apreciação da Assembleia Legislativa, a proposta do reajuste foi aprovada por unanimidade pelos deputados estaduais.