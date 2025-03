Governadora sanciona lei que promove a Cultura Oceânica na rede de ensino

A governadora Fátima Bezerra (PT) decretou e sancionou a lei que institui a promoção da Cultura Oceânica na rede estadual de ensino do Estado do Rio Grande do Norte. De autoria da deputada Terezinha Maia, a lei aprovada na Assembleia Legislativa trata-se de um conjunto de processos para promover a compreensão dos princípios essenciais e conceitos fundamentais, que permitem conhecer a influência do oceano sobre as pessoas e nossa influência no oceano.

“A promoção da Cultura Oceânica ocorrerá a partir das propostas e estudos do Currículo do Estado, por meio dos componentes curriculares já presentes, desde a educação infantil até o ensino fundamental e educação de jovens e adultos, nas instituições de educação da rede estadual, como um objeto de estudo integrador de diferentes conhecimentos”, justifica a lei.

“A cultura oceânica é o conhecimento sobre a importância do oceano para a vida no planeta e o impacto das nossas ações nesse ecossistema”, explicou a deputada, ressaltando que o oceano cobre mais de 70% da terra, regula o clima, fornece oxigênio, abriga uma biodiversidade incrível e impulsiona a economia”, completou Terezinha. A Secretaria de Educação do Estado tem 90 dias para regulamentar a nova lei.