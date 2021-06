Governadora prestigia posse da nova gestão da PGJ

A governadora Fátima Bezerra participou, em formato virtual, da posse da nova Procuradora-Geral de Justiça, Elaine Cardoso para o biênio 2021- 2023. A cerimônia, que aconteceu na tarde dessa sexta-feira (18), empossou, de forma inédita, a primeira mulher a liderar o Ministério Público do Rio Grande do Norte (MPRN).

Acompanhada do vice-governador Antenor Roberto, Fátima Bezerra parabenizou e desejou êxito a este novo momento no Ministério Público Estadual (MPRN). “Assim como em 2019 respeitei a escolha da categoria nomeando o primeiro da lista, dr. Eudo Leite, adoto o mesmo ato ao nomear a dra. Elaine Cardoso como procuradora-geral de Justiça, o que destaco como muito significativo por ser a primeira mulher a liderar o Ministério Público do Rio Grande do Norte”, disse Fátima Bezerra.

“Meu reconhecimento, em nome do povo do Rio Grande do Norte, a dr. Eudo Leite pelo papel competente e de relevante espírito público. Nossos votos a dra. Elaine Cardoso são de uma profícua gestão para que possamos dar continuidade à cooperação e parceria institucional, respeitosa e fraterna, em prol dos interesses da coletividade do povo potiguar”, acrescentou.

Elaine Cardoso teve a indicação ao cargo de Procuradora-Geral de Justiça (PGJ) ratificada pelos procuradores e promotores de Justiça que compõem o MPRN, obtendo uma votação expressiva de 177 votos. Em 5 de maio, a governadora Fátima Bezerra acatou a indicação de procuradores e promotores de Justiça do RN e nomeou Elaine Cardoso para o cargo.