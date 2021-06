Governadora não aprova realização de jogos da Copa América no Estado

Após a escolha da Confederação Sul-americana de Futebol (Conmebol) para que o Brasil seja o país-sede da Copa América 2021 ao invés da Argentina, a governadora do Rio Grande do Norte, professora Fátima Bezerra, utilizou as suas redes sociais para comunicar que nem foi comunicada oficialmente sobre o Estado receber o campeonato e que também não aceita sediar a competição.

O cancelamento da Argentina como sede se dá pelo crescente número de casos de Covid-19 no país, alertado por especialistas. A escolha do Brasil foi intermediado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) junto a Conmebol e o governo federal.

Veja postagem abaixo da governadora.