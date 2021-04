Governadora flexibiliza funcionamento de templos religiosos no RN

Em novo decreto do Governo do Estado, publicado nesta sexta-feira (23), a governadora Fátima Bezerra (PT), flexibiliza o funcionamento de tempos religiosos. Nos últimos decretos estava autorizado a entrada de 20% dos fiéis, agora podem funcionar com até 30% do público.

Outra concessão é que aos domingos, durante a vigência do toque de recolher integral, os templos podem realizar atividades presenciais até às 15h. Como previsto, o decreto também alterou medidas de restrição sanitárias para bares, restaurantes e reduziu o tempo do toque de recolher entre segunda-feira e sábado.

O novo decreto tem prazo de validade até o dia 12 de maio. Confira na íntegra em: http://diariooficial.rn.gov.br/dei/dorn3/docview.aspx?id_jor=00000001&data=20210423&id_doc=720622