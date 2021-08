Governadora Fátima e Sesap recebem equipe do Ministério da Saúde

Discutir o cenário atual da pandemia no estado do Rio Grande do Norte com apontamento dos dados, redução da ocupação dos leitos Covid, reversão dos leitos, desafio da variante Delta e perspectiva do futuro pós-covid. Esses foram alguns dos pontos levantados no diálogo entre a Secretaria de Saúde Pública com a equipe técnica do Ministério da Saúde.

A reunião contou com a presença da governadora Fátima Bezerra, do secretário de saúde Cipriano Maia, do coordenador do Laboratório de Inovação Tecnológica (Lais) Ricardo Valentim e equipe técnica da Sesap.

Representaram o Ministério da Saúde, Rodrigo Cruz, secretário executivo do MS, Alessandro Vasconcelos, secretário executivo adjunto, Sérgio Okane, secretário de Atenção Especializada à Saúde e Mydia Gurgel, superintendente regional do MS. Participaram da reunião, Maria Eliza Garcia, presidente do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do RN (Cosems) e Aldenísia Albuquerque, presidente do Conselho Estadual de Saúde do RN.

A Governadora Fátima Bezerra abriu a reunião, lembrando o início da pandemia, quando teve o desafio de decidir pela estruturação dos leitos em todas as regionais de saúde do estado. “Hoje temos a maior rede de implantação de leitos de UTI na história do SUS no Estado. Chegamos a ter quase 900 leitos estruturados e oferecendo assistência à população com agilidade e eficiência. Desde a área econômica, até os diálogos abertos, as medidas assertivas através dos decretos, sempre em diálogo com a ciência, até a implementação do Pacto pela Vida e a chegada das vacinas, sempre distribuídas em menos de 24 horas. Fizemos uma força tarefa para conseguir enfrentar a pandemia e salvar vidas”, reflete a governadora.

Rodrigo Cruz, secretário executivo do MS ao ouvir atentamente a governadora, utilizou a abertura da reunião para parabenizar a maneira como o governo e a Sesap conduzem o enfrentamento à pandemia no estado. “Sei que o estado está em boas mãos. Me impressiona muito positivamente a forma como a senhora e toda a equipe da Sesap tocam o serviço de saúde no Rio Grande do Norte. A gente percebe a competência, a seriedade e o comprometimento nas ações de enfrentamento, sempre abertos ao diálogo. Fica aqui o reconhecimento do Ministério da Saúde”, ressalta.

O secretário adiantou na reunião que está em fase da aprovação do envio de 10 milhões de testes por mês para todo o país e o pedido de aprovação da medida provisória para garantir recursos e repasse aos estados para a manutenção da assistência em todo o território brasileiro. Na ocasião o secretário destacou o motivo da visita ao estado. “Estamos aqui para aproximar, conhecer mais de perto a realidade, entender as necessidades e estreitar os laços e contatos para que juntos possamos enfrentar o vírus”, disse.

Sesap/Assecom