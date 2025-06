Governadora Fátima Bezerra visita alunas do Programa Costura + RN em Baraúna

A governadora Fátima Bezerra visitou nesta sexta-feira (27) o grupo de alunas do Programa Costura + RN, em Baraúna. O encontro aconteceu no Anexo do CRAS, no Centro da cidade, onde 51 mulheres participam do curso de qualificação em costura promovido pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec), em parceria com o Senai.

Lançado em abril deste ano, o Costura + RN tem como objetivo gerar emprego, renda e fomentar o empreendedorismo no setor de confecções, por meio da capacitação em corte, costura e gestão de pequenos negócios. Durante a visita, a governadora destacou o impacto do programa na vida das mulheres e o apoio financeiro para quem deseja empreender.

“Minha alegria é saber que começamos por Baraúna, onde foi instalado o primeiro curso. O programa já está presente em 37 municípios e vamos ampliar ainda mais. Além da capacitação, haverá crédito, e tudo termina com um grande desfile no dia 18 de julho. Estamos dando às mulheres a chance de conquistar novos horizontes em suas vidas”, afirmou Fátima Bezerra.

O curso em Baraúna começou no dia 12 de maio e será encerrado com um desfile das peças produzidas pelas alunas no dia 18 de julho. A prefeita da cidade, Divanice Oliveira, celebrou a iniciativa e enfatizou a relevância para a economia local.

“Este curso é um marco para o município e toda a região. Estamos lançando um desafio para os outros prefeitos: será preciso suar muito para nos alcançar. A visita da governadora simboliza o fortalecimento de uma política pública que une inclusão produtiva, qualificação profissional e estímulo ao empreendedorismo, com foco na autonomia econômica das mulheres e no desenvolvimento regional”, afirmou.

A coordenadora do Programa Qualifica Baraúna, Maria José Bezerra, reforçou o impacto da iniciativa: “As mulheres estão motivadas e começam a enxergar novas possibilidades de renda. Elas estão produzindo peças que, inclusive, podem consumir ou comercializar”, destacou.

Entre as alunas, o entusiasmo é evidente. Maria Lucinete, 53 anos, falou com emoção sobre o momento que vive. “Esse programa foi essencial para nós. Hoje, temos um sonho concreto: conquistar um emprego e transformar nossas vidas por meio da capacitação. Ele veio para transformar vidas e transformou profundamente a minha”, disse.

Também participaram da visita o diretor-presidente da Agência Desenvolve RN, Bosco Afonso, o diretor do Idema Werner Farkatt, diretor do Idema, além de autoridades locais.

Sobre o Costura + RN

Nesta primeira etapa, o programa contempla 37 municípios potiguares e irá beneficiar 1.850 alunos com 160 horas de formação.

Além da formação técnica, o Costura + RN garante acesso a crédito facilitado por meio da Agência Desenvolve RN (antiga AGN), com até R$ 10 milhões em financiamentos para aquisição de máquinas e equipamentos. Os empréstimos poderão ser pagos em até 12 meses, com juros zero para quem quitar as parcelas em dia, um modelo pioneiro no país.

A iniciativa também integra ações da Secretaria do Trabalho, Habitação e Assistência Social (SETHAS), com acompanhamento técnico dos participantes e incentivo à economia solidária, promovendo o trabalho coletivo e associativo.

Além disso, o programa valoriza a moda potiguar com a realização de desfiles, exposições, rodadas de negócios e eventos em parceria com o Sebrae-RN, fortalecendo a visibilidade e o mercado da produção local.