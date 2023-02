Governadora Fátima Bezerra recebe Sandra e Larissa Rosado

No primeiro encontro após a reeleição de Fátima Bezerra, a vereadora Larissa Rosado e a ex-deputada Sandra Rosado foram recebidas em seu gabinete, na Governadoria.

A vereadora de Mossoró Larissa Rosado (União Brasil) e a ex-deputada Sandra Rosado estiveram na tarde desta segunda-feira,06, com a governadora do Estado, Fátima Bezerra, onde Mossoró esteve em pauta.

Logo no início da conversa, a governadora Fátima Bezerra disse que está estudando a possibilidade de ampliação do Aeroporto Dix Sept Rosado, pensando na logística dos vôos e também na segurança dos moradores que moram no entorno.

Larissa, por sua vez , falou sobre a necessidade de soluções imediatas para o Terminal Rodoviário de Mossoró, onde a governadora afirmou que deverá ser feito um termo de cooperação para que uma empresa privada gerencie o equipamento.

A parlamentar também pediu empenho da chefe do Executivo na obra de duplicação da BR 304 no sentido de Mossoró a Natal, alegando ser uma via de importante escoamento da produção potiguar, por onde trafegam milhares de pessoas todos os dias, e os acidentes têm aumentado frequentemente.

E, segundo Larissa, ainda falou sobre as obras do Caic do Belo Horizonte, serviço cobrado há muito tempo por moradores da região que anseia ver o espaço sendo útil à comunidade novamente. Fátima adiantou que todos os Caic’s irão passar por uma reformulação.

A governadora tomou nota de todas as reivindicações e afirmou que conversará com os responsáveis pelas pastas e muito em breve dará uma resposta.

No encontro, as duas mossoroenses conversaram sobre política estadual e, também, especificamente, sobre projetos futuros para Mossoró. A governadora mostrou estar bem atualizada sobre as expectativas futuras para a cidade de Mossoró.