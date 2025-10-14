Governadora Fátima Bezerra entrega primeira parcela do Programa Bolsa Atleta Potiguar

Em solenidade representativa à abertura da edição 2025-2026 do programa Bolsa Atleta Potiguar, a governadora Fátima Bezerra entrega, nesta quarta-feira (15), às 10h00, no Centro de Convenções de Natal, a primeira parcela aos atletas contemplados.

Nesta edição o programa foi ampliado e 150 atletas receberão a bolsa ao longo do ano, garantindo apoio financeiro para treinamentos e competições.

A iniciativa contempla atletas de modalidades olímpicas, não olímpicas, paralímpicas, surdolímpicas e o paradesporto não olímpico, distribuídos entre as categorias Estudantil, Regional, Nacional, Internacional e Olímpica/Paralímpica.

As bolsas variam entre valores mensais de R$ 440 a R$ 1.430, com investimento anual por parte do Governo do Estado de mais de R$ 1,1 milhão.