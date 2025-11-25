Governadora Fátima Bezerra destaca avanços econômicos e potencial energético do RN durante o Mossoró Oil & Gás

A governadora Fátima Bezerra participou, nesta terça-feira,25 do Mossoró Oil & Gás, um dos maiores eventos do setor energético no Nordeste, e apresentou um panorama otimista sobre o crescimento econômico do Rio Grande do Norte. Em sua fala, ela reforçou a importância da parceria entre governo e setor produtivo, destacando ações concretas voltadas à modernização, segurança jurídica e ampliação de investimentos.

RN vive um dos melhores momentos econômicos da sua história

A governadora iniciou destacando que o Rio Grande do Norte acompanha o cenário nacional de retomada econômica. Segundo ela, o Brasil registrou o menor índice de desemprego da série histórica, inflação dentro da meta e a bolsa de valores em alta, fatores que reforçam a confiança de investidores, especialmente no setor de petróleo e gás.

“O Rio Grande do Norte vive um dos melhores momentos em matéria de crescimento econômico. Estamos conectados com o que está acontecendo no Brasil e fortalecendo um ambiente seguro e moderno para investir” afirmou Fátima.

Energia do mar: RN lidera projeto pioneiro no Brasil e na América Latina

Um dos anúncios mais importantes feitos pela governadora durante o evento foi o avanço do primeiro projeto de energia eólica offshore do Brasil e da América Latina, que está sendo desenvolvido na costa entre Macau e Areia Branca.

O projeto, uma iniciativa da FIERN por meio do Instituto Senai de Inovação, já recebeu a licença do Ibama, sendo o único no país com essa autorização até o momento. A iniciativa prevê produção de energia no mar e, futuramente, produção de hidrogênio verde e seus derivados, colocando o estado na vanguarda da transição energética.

“É no nosso mar que está sendo gestado o primeiro projeto de energia offshore do Brasil. Isso mostra o potencial extraordinário do RN em energias renováveis.”

Margem Equatorial: uma nova fronteira que inclui o RN

Fátima também destacou o avanço das pesquisas na Margem Equatorial, área que inicia no Amapá e se estende até o litoral potiguar. A região é considerada uma das novas fronteiras energéticas mais promissoras do país.

A governadora reforçou que Mossoró e todo o Oeste podem se beneficiar diretamente dessa expansão, tanto na exploração quanto nos investimentos associados ao setor.

Governo do RN aposta em diálogo e modernização para atrair investimentos

Durante sua fala, Fátima Bezerra enfatizou que o governo estadual tem atuado como parceiro ativo do setor, garantindo estabilidade regulatória, profissionalização e modernização dos órgãos públicos.

Um dos pontos mais aplaudidos foi o anúncio do primeiro concurso da história do IDEMA, que há 37 anos não realizava seleção de servidores. O certame deve ser concluído até janeiro do próximo ano, com nomeação de 180 novos profissionais.

“Ter um órgão moderno, com estabilidade e servidores qualificados, é fundamental para atrair ainda mais investimentos. Planejamento e prioridade fazem parte dessa virada que o nosso estado está vivendo.”

Um momento estratégico para Mossoró e para o RN

A participação da governadora no Mossoró Oil & Gás reforçou o protagonismo do estado no cenário energético brasileiro. Com projetos inovadores em curso, novos horizontes se abrindo na Margem Equatorial e um ambiente de negócios mais sólido e seguro, o Rio Grande do Norte consolida sua posição como centro estratégico para petróleo, gás e energias renováveis.

Fátima encerrou destacando que o compromisso do governo é continuar avançando não apenas no discurso, mas com ações concretas:

“Estamos aqui para fortalecer o diálogo e garantir que o Rio Grande do Norte continue crescendo. É assim que seguimos atraindo investimentos e gerando desenvolvimento para nosso povo.”

Foto: Carlos Costa