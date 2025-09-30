Governadora Fátima Bezerra defende diálogo federativo na 5ª Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres

A governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, participou nesta terça-feira (30) de um dos painéis centrais da 5ª Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres (5ª CNPM), em Brasília. O evento reúne representantes de todo o país sob o tema “Mais Democracia, Mais Igualdade, Mais Conquistas para Todas”, consolidando-se como o maior espaço de formulação e debate sobre políticas públicas para mulheres no Brasil.

Fátima Bezerra participou do painel “O desafio de implementação de políticas públicas para as mulheres na relação interfederativa”, que reuniu importantes lideranças políticas para debater a coordenação entre os diferentes níveis de governo na execução de ações voltadas ao público feminino. O debate também contou com a participação da ministra Márcia Lopes e da prefeita de Juiz de Fora (MG), Margarida Salomão.

A governadora destacou a importância do diálogo federativo entre União, estados e municípios para garantir a efetividade das ações voltadas às mulheres. “Dialogar e ouvir é o que garante que uma política pública nasça com assertividade. É estreitando este diálogo que poderemos avançar na implantação de políticas concretas e transformadoras”, afirmou.