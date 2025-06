Governadora Fátima Bezerra cumpre agenda no Oeste com inaugurações e balanço da segurança no Mossoró Cidade Junina

A governadora Fátima Bezerra cumpre uma série de compromissos oficiais nesta sexta-feira (27) e sábado (28) de junho na região Oeste do Rio Grande do Norte. A agenda contempla os municípios de Baraúna, Mossoró e Governador Dix-Sept Rosado, com ações que envolvem meio ambiente, educação, abastecimento de água, desenvolvimento social e segurança pública.

As atividades têm início na manhã de sexta-feira, com a participação da governadora na abertura oficial do Parque Nacional Furna Feia, em Baraúna. Na ocasião, será inaugurado o novo ponto de visitação “Furna Nova”, ampliando o acesso e o potencial turístico do parque.

Ainda em Baraúna, Fátima Bezerra visitará os beneficiários do programa Costura + RN, que fomenta a geração de emprego e renda para mulheres através da capacitação e estruturação de pequenos negócios na área têxtil.

À tarde, em Mossoró, a governadora cumpre uma importante agenda na Reitoria da UERN. No local, será sancionada a lei de doação de um terreno para instalação do novo Campus da universidade no município de Assú. A cerimônia também marcará a nomeação oficial da nova reitora da UERN, professora doutora Cicília Raquel Maia Leite, e do vice-reitor, professor doutor Francisco Dantas de Medeiros Neto. A universidade também receberá novos equipamentos para fortalecer seus cursos de graduação e pós-graduação.

No final da tarde, a chefe do Executivo estadual estará em Governador Dix-Sept Rosado para inaugurar um trecho da Adutora Apodi/Mossoró, que vai melhorar significativamente o abastecimento de água no município.

A programação de sexta-feira será encerrada com a presença da governadora no espetáculo Chuva de Bala no País de Mossoró 2025, no adro da Capela de São Vicente, um dos momentos mais simbólicos do Mossoró Cidade Junina.

No sábado (28), Fátima Bezerra concede uma coletiva de imprensa ao lado das forças de segurança do Estado, com o balanço das ações realizadas durante o Mossoró Cidade Junina 2025. A entrevista acontece às 11h30 na Reitoria da UERN, em Mossoró.