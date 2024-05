Governadora Fátima Bezerra cumpre agenda na região Oeste nesta terça (28) e quarta-feira (29)*

A Governadora Fátima Bezerra realiza agenda de compromissos nos municípios do Oeste nesta terça e quarta-feira (29). Nesta terça, a partir das 10h, em Mossoró, a chefe do executivo estadual visitará a obra de recuperação da RN-117, contemplada no Lote 1 do programa de Restauração das Rodovias.

À tarde, às 14h, será assinada a Ordem de Serviço de reforma e ampliação do Centro de Educação Integrada Professor Eliseu Viana, no bairro Nova Betânia.

Encerrando as agendas da terça-feira, em Baraúna, a governadora realiza visita ao canteiro de obras da RN-015.

Já na quarta-feira (29), às 10h, no município de Pau dos Ferros, será realizada visita ao canteiro de obras de recuperação da RN-117, entre os municípios de Pau dos Ferros e São Miguel, em seguida, às 11h, a governadora visitará as obras da nova sede do Corpo de Bombeiros Militar, no bairro Arizona.

Ainda na quarta-feira a tarde, às 15h, a governadora Fátima Bezerra visitará a obra do IERN de Campo Grande, localizado no bairro São Pedro.

*SERVIÇO*

Evento: _Agendas administrativas no Oeste_

*Terça-feira, (28/05)*

Mossoró

*10h* – Visita ao Canteiro de Obras de Recuperação da RN-117

*Local:* Entre o KM 0,00 ao KM 4,00 (Na saída de Mossoró)

*14h* – Assinatura da Ordem de Serviço de reforma e ampliação do Centro de Educação Integrada Professor Eliseu Viana

*Local:* R. Duodécimo Rosado, 984 – Nova Betânia, Mossoró.

Baraúna

*16h* – Visita ao Canteiro de Obras de Recuperação da RN-015

*Local:* Contorno de Baraúna (https://maps.apple.com/ll=-5.096579,-37.587481&q=Alfinete%20Fixado&t=h)

*Quarta-feira (29/05)*

Pau dos Ferros

*10h* – Visita ao Canteiro de Obras de Recuperação da RN-177

*Local:* Entre Pau dos Ferro e São Miguel – https://maps.apple.com/ll=-6.114781,-38.231836&q=Alfinete%20Fixado&t=h

*11h* – Visita ao Canteiro de Obras da nova Sede do Corpo de Bombeiro Militar

*Local:* Rodovia BR 405, Bairro Arizona, ao lado da UERN.

Campo Grande

*15h* – Visita ao Canteiro de Obras do IERN

*Local:* Local: R. Antônio Gondim, S/N, Bairro São Pedro.