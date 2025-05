Governadora Fátima Bezerra cumpre agenda de entregas em municípios da região Oeste

A governadora Fátima Bezerra cumpre agenda de trabalho na região Oeste do Rio Grande do Norte entre esta quarta-feira (14) e sexta-feira (16). Na ocasião, o Governo fará a entrega de importantes obras de infraestrutura rodoviária, reforma de escolas, equipamentos hídricos, além de títulos de regularização fundiária, que beneficiarão diversos municípios potiguares.

Acompanhada pelo secretário de Estado da Infraestrutura, Gustavo Coelho, e pela diretora do Departamento de Estradas e Rodagem (DER), Natécia Nunes, a primeira agenda será em Santana do Matos, nesta quarta-feira (14), às 11h30, onde a chefe do Executivo estadual entregará os serviços de recuperação da Rodovia RN-041 e assinará a ordem de serviço para a segunda etapa da reforma da Escola Estadual Aristófanes Fernandes. Além da Rodovia RN-041, a agenda contempla ainda a entrega da Rodovia RN-079, trecho que interliga Alexandria e Marcelino Vieira à Rafael Fernandes/BR 405 (16h).

Na quinta-feira (15), serão entregues os serviços de recuperação da Rodovia RN-177 nos trechos Pau dos Ferros a Francisco Dantas (14h30), Portalegre à Viçosa (16h), e Itaú/BR-405 à Rodolfo Fernandes (18h).

Na sexta-feira (16), a agenda rodoviária se encerra com a entrega da recuperação da Rodovia RN-177, trecho que interliga São Miguel à Coronel João Pessoa (09h).

*SERVIÇO:*

O quê: Entregas de obras rodoviárias e títulos fundiários na região Oeste.

Quando: 14, 15 e 16 de maio de 2025.

Onde: Municípios da Região Oeste do RN (Santana do Matos, Alexandria, Marcelino Vieira, Luís Gomes, Paraná, José da Penha, Francisco Dantas, Viçosa, Rodolfo Fernandes, São Miguel, Coronel João Pessoa, Doutor Severiano).