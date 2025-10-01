Governadora Fátima Bezerra celebra investimentos históricos em Mossoró: duplicação da BR-304 e requalificação do aeroporto

A governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, anunciou em entrevista nesta semana dois dos maiores investimentos já realizados em Mossoró e região: a duplicação da BR-304 e a requalificação do Aeroporto Dix-sept Rosado. Juntos, os aportes ultrapassam a marca de R$ 1 bilhão, representando um marco para o desenvolvimento regional.

Segundo a governadora, o edital da duplicação da BR-304 será publicado no próximo dia 10 de outubro, contemplando os trechos entre Mossoró e Assu, e da Reta Tabajara até Riachuelo. A obra, classificada por Fátima como “grandiosa”, foi incluída entre as três prioridades do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) apresentadas pelo Estado ao governo federal.

“Esse é um sonho antigo do povo potiguar que agora começa a virar realidade. Não estamos mais falando de promessa, mas de um compromisso cumprido. A duplicação da BR-304 vai impactar a mobilidade, a segurança viária e o desenvolvimento da região pelos próximos 50 anos”, destacou a governadora, agradecendo ao presidente Lula pela sensibilidade e pelo apoio ao Rio Grande do Norte.

Em paralelo, Mossoró recebe também um investimento de R$ 70 milhões na requalificação do aeroporto local, fruto da parceria entre o Governo do Estado e a Infraero. Com as melhorias em andamento, o município contará em breve com um novo aeroporto, adequado para atender às demandas econômicas, turísticas e logísticas da região.

Fátima ressaltou a conexão estratégica entre os dois projetos:

“A duplicação da BR-304 e a modernização do aeroporto se complementam. São dois equipamentos fundamentais não apenas para o bem-estar e segurança da população, mas, principalmente, para garantir a competitividade do nosso Estado. Mossoró concentra riquezas como petróleo, gás, sal, fruticultura e turismo. Esses investimentos fortalecem ainda mais esse potencial”, afirmou.

O pacote de ações anunciado pela governadora reforça a posição de Mossoró como polo econômico e logístico do interior do Rio Grande do Norte. Para Fátima Bezerra, trata-se de um momento histórico:

“É um dia de emoção. Estar aqui, reeleita governadora, ao lado de um presidente como Lula, que cumpre os compromissos firmados com o povo potiguar, é a prova de que o trabalho sério transforma sonhos em realidade. Estamos falando do presente, mas também de um futuro de desenvolvimento para as próximas gerações.”