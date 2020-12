Governadora exalta esperança e fé no encerramento da Festa de Santa Luzia

Realizada em 2020 em formato diferente, por conta da pandemia, a tradicional Festa de Santa Luzia teve seu encerramento cercado de emoção, com a chegada da imagem peregrina no Campus da UERN, ponto de partida da Carreata da Luz, que substituiu a procissão que anualmente é realizada no dia 13 de dezembro. “É com o sentimento de união e solidariedade que eu venho pedir a Santa Luzia para trazer proteção a saúde ao povo potiguar”, disse a governadora.

Ao lado do arcebispo Dom Mariano Manzana, da deputada estadual Isolda Dantas, da prefeita Rosalba Ciarlini e da vereadora Sandra Rosado, Fátima elogiou o formato da festa organizada pela Diocese de Mossoró, em que foram tomadas todas as medidas necessárias para garantir o distanciamento social e conter a contaminação pelo novo coronavírus. “Da parte do Governo, nós aliamos a nossa fé a muito trabalho e, digo aqui a vocês, que faremos de tudo que estiver ao nosso alcance para que a vacina chegue em nosso Estado, e que ano que vem possamos celebrar a Festa de Santa Luzia com a presença de todos os fiéis e longe do perigo de contágio”, declarou.

A Festa de Santa Luzia é uma das celebrações religiosas mais tradicionais do Rio Grande do Norte. Neste ano de 2020, a Diocese diminuiu os eventos, privilegiando ações on-line e com público controlado. “Nós estamos celebrando uma festa atípica, com álcool nas mãos, com máscara, com distanciamento social e tentando não aglomerar. Que Deus, a fé e a religião toquem no profundo da alma humana nesse dia em que realizamos uma festa diferente, mas sonhamos que nos próximos anos possamos voltar a fazer a festa como sempre fizemos, com o calor da imagem na caminhada”, afirmou o bispo Dom Mariano.

A carreata teve a adesão de muitos fiéis e percorre praticamente todos os bairros de Mossoró. Com a chegada da imagem peregrina na Catedral de Santa Luzia, será celebrada a missa oficial de encerramento da festa. Também estavam presentes o secretário Alexandre Lima, titular da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Rural e da Agricultura (Sedraf), a reitora em exercício da UERN, Fátima Raquel e a vereadora eleita Larissa Rosado.