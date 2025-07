Governadora empossa novo secretário de Desenvolvimento Econômico

A governadora Fátima Bezerra empossou, nesta terça-feira (1º), o novo secretário de Desenvolvimento Econômico do RN, Alan Silveira. Natural de Apodi, onde foi prefeito por dois mandatos (2017–2024), Alan assume o lugar de Sílvio Torquato, que esteve à frente da pasta e agora passa a atuar como vice-presidente da FIERN.

A cerimônia ocorreu no auditório da Governadoria. Alan, de 38 anos, traz experiência na gestão pública e chega à SEDEC com a missão de dar continuidade às políticas voltadas ao desenvolvimento econômico sustentável do estado.

A SEDEC é responsável por áreas estratégicas como indústria, energia, comércio, serviços, ciência e tecnologia, além de ações de capacitação profissional e estímulo ao comércio exterior. Destaque para a liderança do RN em geração de energia eólica (30% da capacidade nacional), os investimentos no Porto Indústria Verde e o PROEDI, programa que impulsiona o setor industrial potiguar.