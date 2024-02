Governadora do RN reúne-se com o Ministério da Saúde para discutir estratégias de combate à dengue

Desde o fim de 2023, os estados do Brasil e o Ministério da Saúde vem trabalhando nas estratégias de enfrentamento à dengue, em virtude da previsão de alta nos casos este ano. Em mais uma etapa deste trabalho, a governadora Fátima Bezerra participou do encontro convocado pelo ministério com todos os estados para discutir o trabalho conjunto necessário na batalha contra o mosquito e a doença.

“Primeiro é preciso parabenizar o Ministério da Saúde por convocar essa reunião e colocar-se como protagonista. É assim que deve ser, chamando a sociedade, governos e prefeituras. Estamos fazendo aqui no Rio Grande do Norte, desde o ano passado, um trabalho dessa maneira intersetorial, junto aos municípios e com as nossas áreas da educação, de assistência social, infraestrutura e serviços urbanos”, afirmou a governadora e presidente do Consórcio Nordeste.

Responsável pela convocação da reunião, o Ministério da Saúde reforçou a necessidade de integração entre todos os entes para enfrentar a emergência que já se coloca em alguns locais do país. “Um momento como esse encontro, é importante para trocarmos ideia e unirmos esforços. Por isso agradeço a todos pela presença”, comentou a ministra Nisia Trindade aos governadores, vice-governadores e gestores estaduais de saúde presentes à reunião virtual.

A Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap), com base nas orientações do Ministério da Saúde, emitiu uma nota de orientação aos municípios em meados de dezembro passado, com diversas informações voltadas ao combate na reprodução do Aedes aegypti e no cuidado com os pacientes.

Ao longo deste período, as equipes técnicas da Sesap realizaram diversas visitas aos municípios com indicadores de alerta. O quadro epidemiológico do estado, de acordo com o mais recente boletim, aponta que o RN conta com 757 casos prováveis de dengue, um volume 82% maior que o mesmo período do ano passado. Apesar disso, ainda não há indicativos de pressão dos casos nos serviços de saúde. “Estamos ainda em um momento de controle, mas não podemos baixar a guarda. Por isso o trabalho de controle e monitoramento é diário. Estamos em contato direto com os municípios também para dar todo o apoio possível”, ressaltou a secretária Lyane Ramalho, titular da Sesap.

Na próxima sexta-feira (9), a Sesap irá instalar a Sala de Situação para monitoramento das arboviroses no RN, em especial a situação da dengue.

