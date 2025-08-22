Governadora detalha avanços do RN em economia circular e pioneirismo na indústria verde

A governadora Fátima Bezerra defendeu o pioneirismo do Rio Grande do Norte em ações de sustentabilidade e fomento a negócios de impacto socioambiental. Ela participou nesta sexta-feira (22) do 24º Fórum Empresarial LIDE, no Rio de Janeiro, onde debateu soluções de economia circular para o desenvolvimento econômico e social do país.

Em sua fala, a governadora ressaltou que o verdadeiro desenvolvimento deve estar associado à dignidade humana, ao respeito ao meio ambiente e à justiça social. Segundo Fátima Bezerra, é com essa visão que o Rio Grande do Norte tem trabalhado para transformar ideias em políticas públicas com resultados concretos.