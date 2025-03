Governadora destaca atuação integrada das forças de segurança no Carnaval

No quarto dia de Carnaval, a governadora Fátima Bezerra esteve presente na praia de Muriú, onde acompanhou de perto o trabalho das forças de segurança do Rio Grande do Norte. Em visita a um dos postos de comando, ela reforçou o compromisso do governo em garantir um Carnaval seguro para todos os foliões, destacando a atuação integrada da Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Instituto de Perícia e Guarda Municipal de Ceará-Mirim.

“Aqui em Muriú, assim como em todo o Estado, nossas forças de segurança estão trabalhando em total integração para assegurar um Carnaval tranquilo. Essa sinergia entre as instituições tem sido fundamental para garantir a segurança dos foliões”, afirmou a governadora.

Durante a visita, a chefe do Executivo estadual ressaltou a presença das aeronaves Potiguar 01 e Potiguar 02, que estão à disposição para reforçar as ações de segurança pública e dar suporte às operações do Corpo de Bombeiros. “São investimentos essenciais para proteger a população, principalmente nas áreas litorâneas, onde há grande concentração de foliões”, destacou.

A delegada Carla Viviane frisou o funcionamento ininterrupto da Polícia Civil durante o Carnaval, com um olhar atento para a proteção de mulheres e crianças. Além disso, a governadora reforçou o papel das operações de conscientização no trânsito, com ações do Núcleo Lei Seca ocorrendo simultaneamente em cinco polos diferentes todos os dias e o trabalho da Delegacia de Combate aos Crimes de Racismo, Intolerância e Discriminação, atuando por um carnaval livre de preconceito e sem assédio.

O governo do Estado destinou cerca de 5 mil agentes de segurança para atuar diariamente no período carnavalesco, garantindo reforço policial e investimento na estrutura de trabalho. “Além da dedicação dos nossos agentes, o governo assegurou o pagamento antecipado das diárias operacionais, reconhecendo o empenho de todos que estão nas ruas, garantindo tranquilidade todos os dias de festa”, destacou o coronel Francisco Araújo, secretário de Estado da Segurança.

O Carnaval segue animado em todo o Rio Grande do Norte, com foliões aproveitando a festa com segurança e organização. “O que importa é que o povo potiguar pode brincar com tranquilidade, como aqui em Muriú, no litoral norte; no litoral sul e em todos os cantos do Estado”, finalizou Fátima Bezerra.