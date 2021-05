Governadora confirma chegada de novas doses da CoronaVac

A governadora Fátima Bezerra (PT) usou suas redes sociais, na noite desta quinta-feira (06), para anunciar a chegada de um novo lote com 15.600 vacinas CoronaVac/Butatan ao Rio Grande do Norte. A remessa, com entrega prevista para o sábado (08), será utilizada para aplicação da D2. Apesar da boa notícia, a quantidade de doses não supre a demanda do estado.

“Pessoal, passando pra avisar que chegarão novas D2 da CoronaVac neste sábado ao estado. Solicitamos 87.098 doses, mas infelizmente só 15.600 serão enviadas neste momento pelo Ministério da Saúde. Seguiremos na luta por mais vacinas para o povo potiguar.” colocou Fátima.

O estado solicitou o envio de 87.098 doses, número total de pessoas que esperam a aplicação da segunda dose, para dar continuidade ao Plano de Imunização da população potiguar. No entanto, o Ministério da Saúde fará a entrega de apenas 15.600. Devido a falta do imunizante diversos municípios brasileiros, como Natal e Mossoró, tiveram que suspender a aplicação da D2 nos grupos prioritários.

Essas novas doses são do lote entregue ontem pelo Butantan ao Governo Federal. O Instituto entregou mais 1 milhão de doses da vacina contra o Covid-19, a CoronaVac, ao Ministério da Saúde. Até o momento, o RN recebeu 658.240 doses da CoronaVac/Butantan, 486.150 doses da Oxford/AstraZeneca e 7.020 doses da Pfizer.