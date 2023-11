Governadora assina ordem para construção da sede da polícia montada

A governadora Fátima Bezerra assinou uma ordem de serviço para a construção da sede do Regimento de Polícia Montada (RPMON), que ficará em Macaíba. O investimento é de R$ 8,5 milhões, advindos do Ministério da Justiça e a obra deve começar dentro de uma semana. A previsão é de que a moderna unidade fique pronta em doze meses.

“Vamos sair de uma situação de improviso para uma unidade avançada e com estrutura, garantindo maior segurança. Estamos muito felizes neste dia histórico”, destaca a governadora. O terreno possui mais de 8 mil hectares onde será erguida a unidade e fica no distrito de Jundiaí, doado pela prefeitura de Macaíba. O prefeito Emídio Júnior também participou da solenidade.

“Um dado muito importante é a quantidade de policiais a mais que estarão circulando em nosso município, o que para nós é muito importante”, disse o prefeito Emídio Júnior. O projeto inclui 60 baias para os cavalos, sala de comando, sala administrativa, alojamentos femininos e masculinos, banheiros, sala de cirurgia animal, salas administrativas, picadeiros, além de estacionamentos para viaturas e outros veículos.

“É uma unidade que vai dar as condições de trabalho não só aos policiais militares, como as condições para os nossos animais. Um local bem arejado, bem situado. Uma unidade nova que vai facilitar o trabalho de policiamento na região, como em todo o Rio Grande do Norte”, disse o comandante-geral da PMRN, coronel Alarico Azevedo.

Participaram também da solenidade o secretário estadual de Infraestrutura, Gustavo Coelho, o secretário de Segurança Pública, cel. Francisco Araújo, o adjunto, Osmir Monte, o comandante do RPMON, coronel Antoniel Moreira, o secretário de Segurança de Macaíba, Rondinelli Dantas, o de Administração, Aurélio Góis, a de Planejamento, Karoline Romana, e o diretor da empresa HB Engenharia, Hélio Sérgio.