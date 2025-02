Governadora anuncia reforço no efetivo da segurança pública com novos concursos e convocação de policiais

A governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra (PT), anunciou a convocação de novos policiais militares e civis para reforçar o efetivo da segurança pública no estado. Durante seu pronunciamento na Assembleia Legislativa, no último dia 11, Fátima destacou os investimentos realizados na área e confirmou a realização de concursos públicos e a convocação de candidatos já aprovados em certames anteriores.

De acordo com o secretário de Segurança Pública do RN, Coronel Araújo, o governo do estado pretende chamar candidatos classificados nos concursos da Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e Instituto Técnico-Científico de Perícia (Itep). “São pessoas que já foram aprovadas e estão dentro do prazo de convocação. Agora, estamos aguardando as condições financeiras e orçamentárias para efetivar essas contratações”, afirmou.

O reforço no efetivo inclui a realização de um novo curso de formação de oficiais para a Polícia Militar, além de um curso de formação de praças, voltado para a incorporação de novos soldados. “O curso de formação será iniciado em 2025, e as chamadas para outras forças de segurança também estão sendo estudadas”, explicou o secretário.

Investimentos e resultados na segurança pública

Segundo o governo estadual, além do aumento no efetivo, a segurança pública recebeu investimentos em infraestrutura, armamentos, equipamentos de inteligência e renovação da frota de viaturas. Esses investimentos teriam impacto direto nos índices de criminalidade do estado. “O Rio Grande do Norte ocupa, hoje, a quarta colocação nacional na redução da violência e é o estado com o menor índice de criminalidade do Nordeste”, disse Coronel Araújo, citando dados do Ministério da Justiça.

Em Natal, segundo o secretário, a redução da violência também foi expressiva. “A capital potiguar registrou o menor índice de violência entre as capitais nordestinas”, afirmou. O governo aponta que crimes como assaltos a veículos, furtos e roubos de celulares tiveram queda.

Operações e combate ao crime organizado

O secretário destacou que a Polícia Militar e a Polícia Civil têm atuado em operações conjuntas para combater crimes como roubo de fios e cabos elétricos, que se tornaram frequentes na cidade. Segundo ele, ações da polícia resultaram na prisão de quatro suspeitos envolvidos no comércio ilegal de cobre. Além disso, uma nova estratégia foi adotada para dificultar os furtos, como a substituição dos fios de cobre por materiais de menor valor comercial.

“O governo regulamentou, no ano passado, uma lei de 2017, que obriga o cadastramento de todas as sucatas do estado. Aquelas que não estiverem regularizadas passam a ser alvo de investigações”, explicou Coronel Araújo.

Segurança no Carnaval e eventos de grande porte

O reforço policial também se estenderá a eventos de grande público, como o Carnaval e festas pré-carnavalescas em Natal e no interior do estado. “O planejamento já está em andamento e envolve a Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Guarda Municipal e agentes da STTU”, afirmou o secretário.

A medida inclui o pagamento de diárias operacionais para ampliar a presença policial em pontos estratégicos, sem comprometer o policiamento regular. Entre os eventos que contarão com reforço de segurança estão as festas de 14 e 15 de fevereiro, na Praça Cívica, e um grande evento na Zona Norte de Natal, no dia 15.

Além do policiamento ostensivo, o governo reforçou a recomendação para que organizadores de festas sigam as orientações do Ministério Público, como a proibição da venda de bebidas alcoólicas em garrafas de vidro.

Chamadas devem ocorrer após o Carnaval

A convocação dos novos policiais não ocorrerá antes do Carnaval. Segundo o secretário, os trâmites para a documentação e exames de saúde dos candidatos aprovados devem ser iniciados após março de 2024.

“A prioridade agora é garantir a segurança nos eventos de grande porte e seguir com o planejamento das convocações para os próximos meses”, afirmou Coronel Araújo.

O governo do estado ainda avalia a capacidade orçamentária para definir o número exato de novas contratações, mas reforça que o objetivo é ampliar o quadro de segurança pública para fortalecer as operações policiais em todo o RN.